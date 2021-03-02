ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الثلاثاء

حقق نادي إيفرتون فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- مانشستر سيتي 62 نقطة

2- مانشستر يونايتد 50 نقطة

3 – ليستر سيتي 49 نقطة

4- وست هام 45 نقطة

5- تشيلسي 44 نقطة

6- ليفربول 43 نقطة

7 – إيفرتون 43 نقطة

8 – أستون فيلا 39 نقطة

9 – توتنهام 39 نقطة

10- ليدز يونايتد 35 نقطة

11- أرسنال 38 نقطة

12- وولفرهامبتون 34 نقطة

13- كريستال بالاس 32 نقطة

14- ساوثهامبتون 30 نقطة

15 – بيرنلي 28 نقطة

16 – برايتون أند هوف ألبيون 26 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

18 – فولهام 23 نقطة

19 – وست بروميتش 17 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة