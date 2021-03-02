سعفان ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان دورة "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء. فعاليات الدورة التدريبية الأولى، في مجال ريادة الأعمال بعنوان: "ابدأ مشروعك"، وحضرها 12 من العمالة العائدة من الخارج ، وذلك بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ، بحضور عزت عمران وكيل وزارة القوي العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، ومحمد عبد الشافي مدير فرع الجهاز ، ونائبيه صلاح خلف الله وقاسم حجاج.



في مستهل كلمته، أكد وزير القوي العاملة أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها مصر.



وأشار الوزير إلي أن الوزارة تعمل على تقريب فرص الاستثمار، وتحقيق النجاح والتوفيق في عمل مشروعات تعمل على النهوض بالاقتصاد المصري، حتى ولو كانت في بدايتها صغيرة، فالصبر والتحدي والمثابرة والإخلاص وإعطاء كل ذي حق حقه تحقق النجاح.



وقال سعفان: إنه تم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومبادرة "مشروعك" التابعة لوزارة التنمية المحلية وسيتم زيادة ذلك التعاون ليشمل كل الجهات المعنية والتي سيتم التعامل معها وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه العائدين في بداية عمل مشروعاتهم.

وشدد الوزير علي أن الهدف من تلك الدورات أن نخرج بمشروعات على أرض الواقع لكل العائدين من الخارج، واستثمار جهودهم من أجل خدمة بلدهم مصر، وسيتم البدء في التعرف على أبسط قواعد ريادة الأعمال في محاضرات على مدار يومين، كما سيتم عرض كافة الفرص الاستثمارية الموجودة داخل المحافظة، ودراسة جدوى المشروعات ومراحل الإنتاج والتسويق بما يحقق الاطمئنان للعائدين علي مستقبل مشروعاتهم ويزيد من فرصهم في التشغيل.



ووجه الوزير مدير المديرية بأن يتم عمل دورة أخرى الأسبوع المقبل في مركز التدريب المهني بالمستقبل من الأحد إلى الخميس المقبل، ومشاركة المديرية فيها وتوضيح اشتراطات الجهاز لعمل المشروعات.

من جانبه وعد المحافظ، أنه سيقوم بمتابعة الدورة وتنظيم زيارة لها للوقوف على المشروعات المخطط تنفيذها وتذليل أي عقبة قد تواجه الشباب في عمل المشروعات والاطمئنان على تنفيذ أفكارهم.



بدوره أكد محمد عبد الشافي مدير فرع الجهاز أنه عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، كما سيتم تنظيم زيارات لبعض المشروعات التي تمت في المحافظة من خلال الجهاز، كما تم عرض خدمات الشباك الواحد المقدمة لهم لتسهيل إجراءات المشروعات.