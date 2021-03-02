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على هامش انعقاد المجمع المقدس البابا تواضروس يستقبل عدد من اساقفة الكنيسة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك على هامش انعقاد جلسات المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القمص موسي إبراهيم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له أن البابا استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا مارك، أسقف باريس والأنبا كاراس، أسقف فيرجينيا وبنسيلفانيا، بالإضافة إلى الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر.

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القمص موسى

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