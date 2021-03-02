ما السر وراء تغيب سعيدة جلال عن جنازة يوسف شعبان؟





كشفت الفنانة منة جلال ابنة الفنانة

سعيدة جلال عن السبب الرئيسي وراء عدم حضور والدتها لجنازة الفنان الراحل يوسف شعبان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منة جلال صورتين لوالدتها برفقة الفنان الراحل يوسف شعبان، وعلقت عليهم، قائلة:"أمى سعيدة جلال ملهاش فى السوشيال ميديا، بس متأثرة جدًا وزعلانة إنها مقدرتش تروح الجنازة بسبب إنها تعبانة".



وتابعت منة جلال قائلة: "أستاذ يوسف هو أول من اكتشفها واشتغلت معاه فيلم اسمه غراميات مجنون، وبعدها عملت أفلام كتير معاه، بالنسبة لها صديق وعشرة عمر طويلة، الله يرحمك يا أستاذ يوسف".



ورحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا يوم 28 فبراير عن عمر ناهز 90 عامًا، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا، وقبل رحيله قام بتصوير عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي كان يحمل مؤخرًا اسم "عش الدبابير"، ولكنه رحل قبل استكمال باقى مشاهده، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى