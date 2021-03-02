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 سعفان ومحافظ الإسماعيلية يتبادلان  الدروع على هامش تسليم وثيقة التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة ، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ " بشارة " تقديرًا له على الجهود المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على اهتمامه برعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال إطار تسليم الوزير والمحافظ 3479 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة الإسماعيلية.
 

 

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