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حقيقة رحيل نجم الأهلي إلي الدوري التركي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة العروض الأوروبية المقدمة إلى المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تركية، أكدت أن جالاطا سراي يراقب اللاعب ودخل في مفاوضات مع القلعة الحمراء للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

ونفى مصدر داخل النادي، ما تردد حول هذا الأمر أو يكون اللاعب قد تلقى أي عروض أوروبية خلال الفترة الماضية، وأن ديانج مستمر مع الفريق.

وأضاف: "ديانج من العناصر الأساسية والهامة داخل صفوف الفريق، وفكرة رحيله ستكون صعبة لأسباب فنية ومادية، خاصةً أنه قام بتمديد عقده بالفترة الأخيرة".

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