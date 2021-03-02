"داعش" يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية في ​لبنان

قال مصدر أمني لبناني رفيع، إن تنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية في ​لبنان​، وأن الجيش اللبناني أوقف عددا منهم"، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر الأمني، أن مديرية المخابرات​ في ​الجيش اللبناني​ أوقفت عددا من المنتمين إلى هذا التنظيم، وأنهم كانوا في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش و​القوى الأمنية"​، لافتا إلى أن "هذا ما اعترفوا به لدى فرع التحقيق في المديرية، في ضوء قيامهم باستطلاع معظم هذه المواقع".

وأشار المصدر الأمني، إلى أن عدد الموقوفين بلغ 18 شخصا، بينهم 12 ​سورا​ً و6 لبنانيين، وأن أحدهم لبناني من أصحاب السوابق وكان أوقف سابقا بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويعتبر، باعتراف عدد من الموقوفين، "العقل المدبر" الذي يتزعم المجموعة "الداعشية"، بحسب "الشرق الأوسط".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن المصدر الأمني قوله إن "مديرية المخابرات توصلت إلى قناعة راسخة بأن تنظيم "داعش" يخطط للعودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان، تستهدف أماكن ومراكز عسكرية، ويمكن أن تستغل وجود النازحين في عدد من ​المخيمات،​ أبرزها تلك الواقعة في أطراف بلدة عرسال".

ويتواصل أعضاء المجموعة الإرهابية مع بعضهم مباشرة، تحضيرا للاجتماعات التي يعقدونها، ولا يستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل ببعضهم البعض، بغية إبعاد الشبهة عنهم، وتفاديا لمراقبة هواتفهم من قبل ​الأجهزة الأمنية​.