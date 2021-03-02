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موعد مباراة يوفنتوس ضد سبيزيا في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره فريق سبيزيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام سبيزيا، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، معقل  البيانكونيري.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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