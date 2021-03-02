موعد مباراة يوفنتوس ضد سبيزيا في الدوري الإيطالي

















يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره فريق سبيزيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتقام مباراة يوفنتوس أمام سبيزيا، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، معقل البيانكونيري.





ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.



