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القيادة تهنئ رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رومين راديف؛ رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق، اطّراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس رومين راديف.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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