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3.390 مليار يورو حجم التجارة بين مصر وإيطاليا خلال 2020

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
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ذكر تقرير للمكتب التجاري لسفارة إيطاليا بالقاهرة أن قيمة التجارة الثنائية بين مصر وإيطاليا بلغت 390ر3 مليار يورو عام 2020 خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2020، بينما كانت قيمة التبادل التجاري 4.34 مليار يورو عام 2019 ، وقفا لمعهد الاحصاء الإيطالي.

وأضاف التقرير أن أهم السلع التي صدرتها ايطاليا لمصر هي الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية وقطع الغيار والوقود المعدني والزيوت المعدنية والمنتجات الكيماوية ومنتجات المعادن والحديد والصلب والتعدين والورق والبصريات والأجهزة الطبية والمطاط والمنسوجات والسيارات والصناعات الغذائية والاثاث ومركبات النقل الاخري .

وأفاد بأن إيطاليا تعد الشريك التجاري الخامس لمصر والشريك التجاري الأول في أوروبا عام 2019 وقفا للجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء في مصر، موضحا أنه هناك 1424 شركة إيطالية تعمل في السوق المصري، وبهذا تحتل ايطاليا تحتل المرتبة الرابعة في قائمة دول التي لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر حتى يونيو 2020 .

وأضاف التقرير أن إجمالي الرأس المال الإيطالي الذي تم ضخه في السوق المصري بلغ 2ر28 مليار دولار حتى يونيو 2020 بينما تبلغ قيمة الاستثمار الايطالي المباشر المتراكم في مصر 4.7 مليار دولار مشيرا إلي أن أهم مجالات الاستثمار الإيطالي في مصر التنقيب عن البترول والغاز والصناعة والخدمات والسياحة والقطاع المالي والبنوك والبناء والبنية التحتية وقطاع الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات.



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التجارة بين مصر وايطاليا الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم

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