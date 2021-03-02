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ننشر رابط موقع لقاح كورونا للحجز والتسجيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
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تقدم بوابة الفجرالإلكترونية لمتابعيها معلومات وأخبار متعلقة بالموقع الذي أطلقته وزارة الصحة للحجز والتسجيل وطلب لقاحات كورونا، نقدم لكم رابط مباشر وسريع يسهل عليك عملية البحث وهو رابط موقع تسجيل لقاح كورونا.

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تلقي الطلبات للتسجيل من قبل المستحقين، وتم فتح موقع تسجيل لقاح كورونا أبوابه في الساعات الأولى من يوم 28 من فبراير، أبوابه أمام الراغبين للتسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا ولمعرفة رابط الموقع للتسجيل والحجز وتلقي اللقاحات اضغط هنا 

وافتتحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، موقع تسجيل لقاح كورونا يوم الأحد الماضي 28 فبراير، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن  وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن موقع تسجيل لقاح كورونا يتطلب إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، لتحديد أولوية الحاصلين على اللقاح.

الفئات المستحقة على موقع تسجيل لقاح كورونا
وطالبت وزيرة الصحة، بضرورة البدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، على موقع تسجيل لقاح كورونا إضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد.

قاعدة بيانات موقع تسجيل لقاح كورونا
وقالت زايد إن موقع تسجيل لقاح كورونا يستند إلى قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.

وللحصول على موقع التسجيل في لقاح كورونا ننشر لكم رابط  مُباشر للحجز والتسجيل وطلب اللقاحات كل ما عليكم فعله (اضغط هنا)

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