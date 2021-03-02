فنانة شهيرة تُهاجم مسئولي القنوات الفضائية وتُعلق :"إيه الظلم ده"





شنت الفنانة نادية العراقية هجومًا حادًا على مسئولي القنوات الفضائية بسبب عدم عرضهم لأي عمل شاركت في بطولته الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، مثلما قاموا بعرض أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان الذي توفي معها في نفس اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



كتبت نادية العراقية منشورًا قالت فيه :"حتى الموت فيه سوبر ستار وستار، إيه الظلم ده، القنوات تجيب فديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي اللي بقالها ٣٥ سنة عطاء، عيب عليهم بجد".



وتابعت نادية العراقية قائلة :"واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته، مفيش عدل حتى في الموت، بس العدل في القبر وفي الآخرة، أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر".



وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.