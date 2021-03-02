Advertisements

فنانة شهيرة تُهاجم مسئولي القنوات الفضائية وتُعلق :"إيه الظلم ده"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


شنت الفنانة نادية العراقية هجومًا حادًا على مسئولي القنوات الفضائية بسبب عدم عرضهم لأي عمل شاركت في بطولته الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، مثلما قاموا بعرض أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان الذي توفي معها في نفس اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

كتبت نادية العراقية منشورًا قالت فيه :"حتى الموت فيه سوبر ستار وستار، إيه الظلم ده، القنوات تجيب فديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي اللي بقالها ٣٥ سنة عطاء، عيب عليهم بجد".

وتابعت نادية العراقية قائلة :"واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته، مفيش عدل حتى في الموت، بس العدل في القبر وفي الآخرة، أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر".

وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الثلاثاء

منذ ساعة الا ربع

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 13 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات