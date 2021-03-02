تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بقري ديرمواس

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا،حملة نظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالقري.





جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا وبتوجيهات واشراف المهندسة نبيلة علي بضروة القيام بحملات نظافة ورفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق وصيانة اعمدة وكشافات الانارة، بقري مركز ومدينة ديرمواس





يأتي ذلك في اطار تكثيف الجهود المبذولة من رئاسة المركز لتجويد وتحسين مستوي الخدمات ورفع كفاءتها بما يليق ومايستحقه المواطن في كافة القطاعات لتحقيق حالة من الرضا لدي المواطن،وبمتابعة مستمرة من الوحدة المحلية والوحدات التابعة علي تفعيلها بشكل يومي.

وعلى جانب اخر أكد العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بأنه تم تركيب خليتي ضوئيتين جدد بطريق طراد النيل دماريس البرجاية وطريق مصر أسوان، لرفع كفاءة خطوط الإنارة، وصيانة الكشافات بطريق طهنا الجبل جبل الطير بنزلة حسين لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.



وأضاف أبو كريشة قائلًا: يأتي ذلك مع إستمرار حملات النظافة المكثفة بحى وسط المدينة وقرية تلة لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالى من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة لتحقيق رضا المواطنين



وفى سياق متصل، تفقد، العميد محمد صلاح ابو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا تنفيذ اعمال خطة الرصف بالمدينة مؤكدا علي أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الطرق وذلك للإسراع في تنفيذ الخطط والمستهدفات من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام الحالي 20212020.



كما تفقد رئيس المدينة بدء أعمال رصف شارع الاسباني بحي غرب المدينة مؤكدا ان اعمال الرصف تتطلب عمل محاضر انضمامية بين الجهات والهيئات المختلفة شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء لتلافي اي مسببات مستقبلية لحفر او اعمال تكسير من شانها ان تتسبب في اهدار للمال العام.



وشدد رئيس المدينة على ضرورة سرعة الانتهاء من رصف الشوارع المدرجة ضمن الخطة الحالية "شارع الاسباني وبديع الزمان وشارع "، مؤكدًا علي ازالة اي عقبة امام التنفيذ نظرا لاهمية الشوارع المذكورة.



هذا وتجري الاعمال علي قدم وساق في تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطي لشارع سكة تلة وبلدورات أرصفة الشارع الإسباني.

