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رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بـ"إعلام" و"علوم" (صور)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بحرم الجامعة شملت كليتي "الإعلام " و"العلوم" لمتابعة سير الامتحانات داخل الكليات وللاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك برفقة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

واطمأن الدكتور منصور خلال جولته على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية بما يتضمن التعقيم عند البوابات وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات، ومنع الدخول دون كمامة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، موجهًا بضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

هدوء بالامتحانات

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توافر كافة الاستعدادات والرعاية الطبية، فضلًا عن الاهتمام بالتأمين الكامل للجان من خلال توفير عدد كاف من أفراد الأمن الإداري لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الهدوء والنظام، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل أي صعوبات قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات.
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بـ"إعلام" و"علوم" (صور)
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بـ"إعلام" و"علوم" (صور)
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بـ"إعلام" و"علوم" (صور)
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بـ"إعلام" و"علوم" (صور)
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بـ"إعلام" و"علوم" (صور)
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بـ"إعلام" و"علوم" (صور)
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بـ"إعلام" و"علوم" (صور)
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بـ"إعلام" و"علوم" (صور)

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