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كيفية التسجيل عبر موقع لقاح كورونا.. وخطوات إرسال البيانات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية لتقديم كافة المعلومات والاخبار المتعلقة بموقع تسجيل لقاح كورونا، ننشر لكم في السطور التالية  خطوات للتسجيل عبر موقع لقاح كورونا ورابط سريع لإرسال البيانات وخاصة الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.

وتم فتح موقع تسجيل لقاح كورونا، أبوابه أمام الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويمكن ل"أصحاب الفئات المذكورة الدخول عبر هذا الرابط بسهولة لتسجيل وإرفاق البيانات (((((هنااااااااا)))))

وعن خطوات التسجيل عبر موقع لقاح كورونا تقدم بوابة الفجر الإلكترونية رابط موقع تسجيل لقاح كورونا الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان يوم 28 من فبراير للفئات التي تم تحديد أولوية قبول طلبها

خطوات التسجيل عبر موقع لقاح كورونا

ثانياً: تحديد أي فئة تنتمي إليها.

ثالثاً: اختيار الفئة المحددة.

رابعاً: ملء البيانات ووضع الاسم والمحافظة وبيانات الاتصال.

خامساً: إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.

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