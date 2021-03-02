تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 بمحافظة الدقهلية ودرجات الحرارة المتوقعة



تشهد مدينة المنصورة ومعظم قرى ومدن محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء طقس دافئ نسبيا بسطوع الشمس



واكدت الارصاد الجوية ان طقس اليوم يسوده استقرارًا نسبيًا في الطقس الجوي لتتمتع بطقس معتدلا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وسطوع لأشعة الشمس نهارا بالمقارنة بالأيام الماضية والتي شهدت طقس متقلب..



واعلنت الأرصاد ان يسود الدقهلية طقس صافي مشمس بدرجة حرارة بلغت 20 درجة مأوية و11 صغري،



فيما استمرت حركة الصيد ببحيرة المنزلة وسواحل جمصة في التوقف خوفا من أي تغيير مفاجئ في حالة الطقس.



وشهدت الأسواق التجارية إقبالا ملحوظ من قبل المواطنين خوفا من أي تغيير مفاجئ في حالة الطقس.



واستمرت الأجهزة التنفيذية في اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة تحسبا لأى تغيير مفاجئ في حالة الطقس، واستمر رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في كسح مياه الأمطار المتراكمة من الأيام الماضية



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 مارس، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء بينما يسود معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وغائم بشكل جزئي على وسط سيناء والرياح معتدلة.



بينما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كليهما وغائم بشكل جزئي والرياح معتدلة.



وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية على بعض المناطق، بالإضافة إلى شبورة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.