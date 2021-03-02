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ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا للمرة الأولى منذ يونيو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع في فبراير للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، محطما توقعات بانخفاضه بعد أن أدت إجراءات العزل العام لمكافحة وباء فيروس كورونا إلى تراجع أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 9000، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، إلى مليونين و752 ألفا. وكان استطلاع لرويترز توقع انخفاضا قدره 13 ألفا.

وقال ديتليف شيله رئيس مكتب العمل في بيان إن خطة "العمل لساعات أقل تواصل تأمين التوظيف على نطاق واسع ومنع البطالة".

وظل معدل البطالة دون تغيير مقارنة بالشهر السابق عند ستة بالمئة.

وقالت المكتب إن عدد العاملين لساعات أقل في ديسمبر بلغ مليونين و390 ألف موظف تقريبا بموجب خطة حكومية مصممة لتجنب التسريح الجماعي للعمال أثناء فترات التراجع الاقتصادي من خلال تقديم إعانات للشركات لإبقاء العمال على جداول الرواتب.

 



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