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وزير الصحة السعودي يؤكد: "لقاح كورونا" شرط رئيسي للمشاركين في الحج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:10 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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وزير الصحة السعودي يؤكد: "لقاح كورونا" شرط رئيسي للمشاركين في الحج

وجه الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودية، ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام الحالي وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة،وعليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج".

ولم يكشف وزير الصحة السعودي عما إذا كان الحجاج القادمون من خارج المملكة أو حجاج الداخل سيشترط عليهم أخذ اللقاح في بلدانهم أو في المملكة أم أن حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات مثل ما حدث  العام الماضي.

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وزير الصحة السعودية لقاح كورونا كورونا الحج

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