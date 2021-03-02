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إخماد حريق اندلع بجوار مؤسسة حكومية بالمنيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أخمدت قوات الحماية المدنية، حريق، اندلع اليوم الثلاثاء، بجوار فرع هيئة البريد بمدينة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، باندلاع حريق بجوار فرع هيئة البريد.

انتقلت أجهزة الأمن، ورجال الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه، وتبيّن أنه اندلع في كميات من الحلف والهيش بجوار مبنى فرع هيئة البريد، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفى سياق منفصل، تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بورود إشارة من المستشفي العام بوصول "صلاح.ع.ع" 65 عاما خفير نظامي بالمعاش، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، التابعة لدائرة مركز المنيا، جثة هامدة، إثر تهشم في مقدمة رأسه وإصابته بإرتجاج بالمخ.

بانتقال المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا والفحص تبين إن المجني عليه تشاجر مع ابنيه محمد 30 عاما، يعمل بالكويت، ومصطفي 23 عاما، عاطل، ويقيمان بنفس القرية، وأثناء الشجار رطمه أحدهما بحجر جاري تحديده، مما أدي إلي إصابته في مقدمة الرأس ووفاته متأثرا بجراحه.


تم نقل جثة المتوفي إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق. وقد أفادت التحريات الأوليه التي أجراها فريق البحث الجنائي أن مشادة كلامية وقعت بين الأب وابنيه وتطورت لمشاجرة بسبب خلاف علي ميراث منزل، وأنه أثناء ذلك رطم أحدهما المجني عليه "الأب" بحجر مما أدي إلي حدوث إصابات بالغة في مقدمة الرأس وتهتك ووفاته عقب ذلك.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجري القبض علي المتهم الأول الابن الأكبر "محمد" أثناء تواجده داخل المستشفي العام بعد نقل والده إليها، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط شقيقه الهارب "مصطفي".

بالعرض علي النيابة العامة قررت التحفظ علي الجثة لحين إنتداب طبيب شرعي لمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد الإصابات وكيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة.

كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي باستعجال إجراء التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة.

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