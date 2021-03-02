Advertisements

البحرين تندد وتستنكر إطلاق ميليشيات الحوثي مقذوفا عسكريا تجاه مدينة جازان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:15 م
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية البحرينية تندد وتستنكر إطلاق ميليشيات الحوثي مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية بمدينة جازان بالسعودية.

 

واستهدفت ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جازان السعودية الحوثثين

أخبار تهمك

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 8 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حقيقة رحيل نجم الأهلي إلي الدوري التركي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

مجلس حقوق الإنسان يدين جرائم الحرب لميليشيات "الحوثي"

الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى في جازان

"السلمي" يدين استهداف الحوثي منطقة جازان بالمملكة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا على إحدى القرى بمنطقة جازان

جازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على إحدى القرى

مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف الحوثيين إحدى القرى بالسعودية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات