البحرين تندد وتستنكر إطلاق ميليشيات الحوثي مقذوفا عسكريا تجاه مدينة جازان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية البحرينية تندد وتستنكر إطلاق ميليشيات الحوثي مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية بمدينة جازان بالسعودية.

واستهدفت ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.