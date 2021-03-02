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مطران طنطا يعلن عن انطلاق مشروع مجتمعي "الفلك"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أعلن الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إطلاق مشروع مجتمعي يحمل اسم «الفلك» وهو عبارة عن أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتحديدًا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.

يقدم المشروع الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات لذوي القدرات الذهنية الخاصة تضم التعليم، التدريب، تنمية المواهب، تعليم الحرف والإنتاج، والأنشطة الرياضية، بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع وتعايشهم مع البيئة المحيطة بشكل مثالي.

يقع المشروع الجديد بقرية «حصة أكوة» بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على مساحة إجمالية 6332 مترا مربعا ويضم مبنيين؛ المبنى الأول على مساحة 1473 مترا مربعا ويأخذ شكل «السفينة» أو «الفلك»، والمبنى الثاني على مساحة 1050 مترا مربعا وهو ملحق بالمبنى الأول، بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية، وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين.

تضم مباني الفلك عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصولا تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرحا للعروض الفنية، غرفا للموسيقى والفنون، وغرفا للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوو القدرات الذهنية الخاصة وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها.

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