أستاذ بيئة بحرية عن السلحفاة النافقة: عاشت 200 مليون سنة.. وقتلها جريمة كبيرة (فيديو)

قال الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية، إن السلحفاة النافقة التي تم العثور عليها نافقة بواسطة أحد المراكب السياحية بالغردقة؛ نتيجة إصابتها ببندقية صيد، عاشت 200 مليون سنة على الكرة الأرضية، وتخطت الانقراض الكبير الذي حدث وانتهى فيه الديناصورات، منوهًا بأنه خلال الـ 100 سنة الأخيرة فقدنا 95% من السلاحف البحرية.



وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن السلاحف البحرية في دورة حياتها تخرج على الساحل، وتحفر حفرة وتضع بيضها، وبعد أن "يفقس" هذا البيض، ينزل للبحر ويظل 25-30 عام في البحر، ويخرج ليضع البيض بنفس المكان مرة أخرى.



وتابع أستاذ البيئة البحرية، أن ارتباط السلحفاة بالمكان، وما حدث على الشواطئ بالعالم أجمع من كميات تنمية رهيبة على الشواطئ يؤدي لاندثار هذه الكائنات، معتبرًا أن قتل السلحفاة النافقة جريمة كبيرة؛ لكوننا موقعين على اتفاقيات دولية وقوانين للحفاظ على هذه الأنواع التي لها دور كبير في تنشيط السياحة.

