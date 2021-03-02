Advertisements

أستاذ بيئة بحرية عن السلحفاة النافقة: عاشت 200 مليون سنة.. وقتلها جريمة كبيرة (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية، إن السلحفاة النافقة التي تم العثور عليها نافقة بواسطة أحد المراكب السياحية بالغردقة؛ نتيجة إصابتها ببندقية صيد، عاشت 200 مليون سنة على الكرة الأرضية، وتخطت الانقراض الكبير الذي حدث وانتهى فيه الديناصورات، منوهًا بأنه خلال الـ 100 سنة الأخيرة فقدنا 95% من السلاحف البحرية.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن السلاحف البحرية في دورة حياتها تخرج على الساحل، وتحفر حفرة وتضع بيضها، وبعد أن "يفقس" هذا البيض، ينزل للبحر ويظل 25-30 عام في البحر، ويخرج ليضع البيض بنفس المكان مرة أخرى.

وتابع أستاذ البيئة البحرية، أن ارتباط السلحفاة بالمكان، وما حدث على الشواطئ بالعالم أجمع من كميات تنمية رهيبة على الشواطئ يؤدي لاندثار هذه الكائنات، معتبرًا أن قتل السلحفاة النافقة جريمة كبيرة؛ لكوننا موقعين على اتفاقيات دولية وقوانين للحفاظ على هذه الأنواع التي لها دور كبير في تنشيط السياحة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة رحيل نجم الأهلي إلي الدوري التركي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات