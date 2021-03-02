الاتحاد الآسيوي يصدر بيانًا حول مباراة السعودية وفلسطين بتصفيات المونديال





أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسمياً حول مباريات التصفيات الآسيوية خلال شهري مارس ويونيو.





وجاء نص البيان الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني، على النحو التالي:

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعمل المزيد من المشاورات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك بعد أن قام يوم 19 فبراير بإطلاق برنامج بعض مباريات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، حول استضافة المباريات المقبلة.





ونتيجة تزايد تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والقيود الجديدة على السفر في اتحادات وطنية، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تغيير على برنامج بعض المباريات التي كانت مقررة يومي 25 و30 مارس 2021، وفق التالي:

- المجموعة الرابعة: السعودية مع فلسطين - 30 مارس، استاد جامعة الملك سعود، الرياض

- المجموعة السادسة: طاجيكستان مع منغوليا - 25 مارس، استاد الجمهورية المركزي، دوشانبي

- المجموعة السادسة: منغوليا مع اليابان - 30 مارس، استاد فوكودا دينشي، تشيبا.





ويؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والفرق والمسؤولين وأطراف اللعبة كافة، وسوف يواصل العمل مع الاتحادات الوطنية لمراقبة الوضع في القارة.



