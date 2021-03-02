كل ما تريد معرفته عن إطلاق الصحة لـ51 قافلة طبية في مصر



نجحت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، في الوصول للمواطنين بالمناطق النائية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، لذا أطلقت وزارة الصحة، 51 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن القوافل الطبية التي أطلقتها وزارة الصحة في المناطق النائية في ضوء مبادرة "حياة كريمة".



١. أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 51 قافلة طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 10 من شهر مارس الجاري.



٢. تستهدف القوافل الطبية، القرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



٣. تضم القوافل جميع التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن.



٤. وتتضمن العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.



٥. كما سيتمّ تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



٦. تشمل القوافل، جميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9 من شهر مارس المقبل، تحت شعار "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



تعتبر ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجانية خلال العام الجاري، بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات.



ومن المقرر إطلاق أولى هذه القوافل أيام 2 و3 و4 مارس القادم في محافظة القليوبية، وتنطلق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 7 و8 و9 من شهر مارس المقبل، في محافظة سوهاج، الشرقية، وقنا، والوادي الجديد.



وتشرف الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية عايها.