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الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
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كشفت الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن تفاصيل الطقس غدا، حيث يسود انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وأكدت الأرصاد الجوية ان البلاد تشهد أمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
 

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