Advertisements

تراجع حجم إنفاق المستهلكين في السعودية إلى 89.24 مليار ريال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجع حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى نحو 89.24 مليار ريال، حيث انخفض 2.4 في المائة، وبفارق بلغ 2.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 91.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.


وعلى أساس شهري، سجل إنفاق المستهلكين تراجعا بنحو 3.7 في المائة، بعد أن سجل نموا في ديسمبر بنحو 8 في المائة، وبإنفاق بلغ حينها 92.68 مليار ريال.

واستند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن تراجع إنفاق المستهلكين خلال يناير الماضي، يأتي رغم نمو عمليات نقاط البيع خلال الفترة بنحو 30.6 في المائة على أساس سنوي، إلا أن السحوبات النقدية من المصارف وأجهزة الصراف الآلي انخفض بنحو 17.4 في المائة.

ويأتي ارتفاع مبيعات نقاط البيع مع استمرار إلزام جميع القطاعات التجارية بتوفير وسائل الدفع الإكتروني، من خلال الخطة الزمنية لبرنامج التحول الوطني لمكافحة التستر.

وحققت مبيعات نقاط البيع خلال يناير الماضي نحو 37.3 مليار ريال، بنمو 30.6 في المائة بما يعادل 8.74 مليار ريال على أساس سنوي والبالغة حينها 28.53 مليار ريال.

فيما شهدت أغلبية القطاعات زيادة في مبيعات نقاط البيع خلال يناير مقارنة بالفترة المماثلة وبشكل واسع، لتسجل جميع القطاعات نموا باستثناء قطاعي "الفنادق" و"التعليم"، الذين انخفضا بنحو 7.7 و11.8 في المائة.

ومن بين القطاعات التي نمت مبيعاتها عبر نقاط البيع، قطاع "المشروبات والأطعمة" بنحو 58.6 في المائة، لتبلغ 5.6مليار ريال كأعلى مبيعات شهرية منذ أبريل الماضي، كذلك ارتفعت مبيعات نقاط البيع لقطاع "المطاعم والمقاهي" إلى 5.18 مليار ريال، وبنمو 54.9 في المائة، مسجله بذلك مبيعات شهرية قياسية.

كذلك نمت مبيعات كل من قطاع "مواد البناء" 26.8 في المائة إلى 1.68 مليار ريال، وقطاع "الترفيه والثقافة" بنحو 11.8 في المائة إلى 1.35 مليار ريال.

وحول السحوبات النقدية من المصارف وأجهزة الصراف، تراجعت في يناير الماضي إلى 51.96 مليار ريال تقريبا، مقارنة بما كانت عليه للفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة 62.9 مليار ريال، وبفارق 10.9مليار ريال.

وخلال العام الماضي 2020، بلغ متوسط الإنفاق الشهري لعمليات نقاط البيع، وكذلك السحوبات النقدية، نحو 82 مليار ريال، مقارنة بـ85.5 مليار ريال لعام 2019.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال العام الماضي 2020 نموا 24.2 في المائة، لتبلغ 357.29 مليار ريال، وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 2.85 مليار عملية خلال العام مقارنة بنحو 1.62 مليار عملية خلال 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المستهلكين السعوديين الاقتصاد الأمريكي والصيني اخبار الاقتصاداليوم

أخبار تهمك

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 18 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حقيقة رحيل نجم الأهلي إلي الدوري التركي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

84.88 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر الماضي

نمو انفاق المستهلكين في السعودية بنسبة 7.9 % خلال يناير

118.2 مليار ريال قيمة السحوبات النقدية في السعودية من المصارف خلال شهرين

4.9 % ارتفع في الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين في أبريل الماضي

86.8 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر أبريل

100.07 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال مايو الماضي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات