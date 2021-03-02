تراجع حجم إنفاق المستهلكين في السعودية إلى 89.24 مليار ريال

تراجع حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى نحو 89.24 مليار ريال، حيث انخفض 2.4 في المائة، وبفارق بلغ 2.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 91.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.









وعلى أساس شهري، سجل إنفاق المستهلكين تراجعا بنحو 3.7 في المائة، بعد أن سجل نموا في ديسمبر بنحو 8 في المائة، وبإنفاق بلغ حينها 92.68 مليار ريال.





واستند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن تراجع إنفاق المستهلكين خلال يناير الماضي، يأتي رغم نمو عمليات نقاط البيع خلال الفترة بنحو 30.6 في المائة على أساس سنوي، إلا أن السحوبات النقدية من المصارف وأجهزة الصراف الآلي انخفض بنحو 17.4 في المائة.





ويأتي ارتفاع مبيعات نقاط البيع مع استمرار إلزام جميع القطاعات التجارية بتوفير وسائل الدفع الإكتروني، من خلال الخطة الزمنية لبرنامج التحول الوطني لمكافحة التستر.





وحققت مبيعات نقاط البيع خلال يناير الماضي نحو 37.3 مليار ريال، بنمو 30.6 في المائة بما يعادل 8.74 مليار ريال على أساس سنوي والبالغة حينها 28.53 مليار ريال.





فيما شهدت أغلبية القطاعات زيادة في مبيعات نقاط البيع خلال يناير مقارنة بالفترة المماثلة وبشكل واسع، لتسجل جميع القطاعات نموا باستثناء قطاعي "الفنادق" و"التعليم"، الذين انخفضا بنحو 7.7 و11.8 في المائة.





ومن بين القطاعات التي نمت مبيعاتها عبر نقاط البيع، قطاع "المشروبات والأطعمة" بنحو 58.6 في المائة، لتبلغ 5.6مليار ريال كأعلى مبيعات شهرية منذ أبريل الماضي، كذلك ارتفعت مبيعات نقاط البيع لقطاع "المطاعم والمقاهي" إلى 5.18 مليار ريال، وبنمو 54.9 في المائة، مسجله بذلك مبيعات شهرية قياسية.





كذلك نمت مبيعات كل من قطاع "مواد البناء" 26.8 في المائة إلى 1.68 مليار ريال، وقطاع "الترفيه والثقافة" بنحو 11.8 في المائة إلى 1.35 مليار ريال.





وحول السحوبات النقدية من المصارف وأجهزة الصراف، تراجعت في يناير الماضي إلى 51.96 مليار ريال تقريبا، مقارنة بما كانت عليه للفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة 62.9 مليار ريال، وبفارق 10.9مليار ريال.





وخلال العام الماضي 2020، بلغ متوسط الإنفاق الشهري لعمليات نقاط البيع، وكذلك السحوبات النقدية، نحو 82 مليار ريال، مقارنة بـ85.5 مليار ريال لعام 2019.





وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال العام الماضي 2020 نموا 24.2 في المائة، لتبلغ 357.29 مليار ريال، وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 2.85 مليار عملية خلال العام مقارنة بنحو 1.62 مليار عملية خلال 2019.



