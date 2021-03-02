Advertisements

الكشف عن العلاقة المشبوهة بين أردوغان والإخوان بالغرب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:23 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

نشرت مؤسسة ماعت، تقريرًا كشفت فيه أن سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تسببت فى عزل تركيا عن الشرق الأوسط نتيجة دعمه قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتمويله العديد من الجرائم التى يقومون بها فى المنطقة.

 

وقال التقرير، إن أردوغان يحاول استغلال إخوان إندونيسيا وبنجلاديش فى الترويج بأن تركيا دولة الخلافة الإسلامية، وما يؤكد ذلك هو الزيارات المتعددة التى أجراها مسئولون فى أنقرة إلى مأوى الجماعة الإرهابية هناك، كما قد أعرب الرئيس التركى عن نيته زيارة إندونيسيا خلال العام الجاري.

 

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من التساؤلات حول لماذا ما زال أردوغان يجد الأمل فى التنظيمات الإخوانية برغم ما تسببت به فى خسائر للدولة التركية إلى الحد الذى جعلها غارقة فى الديون ومنعزلة عن شرق العالم دون أى جدوى لمحاولاته الزائفة؟.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حزب الاخوان المسلمين حزب الاخوان الاخوان المسلمين استغلال الاخوان

أخبار تهمك

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 17 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 8 ساعات

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة رحيل نجم الأهلي إلي الدوري التركي

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عائلة برتبة تنظيم إرهابي.. تعرف على علاقة أسرة أردوغان بالتنظمات المتطرفة

أردوغان والإخوان.. علاقة خيانة وبيع أوطان

بعد ضبط محمود عزت.. خبراء يكشفون مصير إخوان تركيا

"ماعت" تفضح الرئيس التركي ونشره للإرهاب بالمنطقة (فيديو)

فيديو يكشف عن دعم النظام التركي للجماعات المتطرفه بالمنطقة

تقرير يكشف دعم أردوغان ونظامه للجماعات المتطرفة بالمنطقة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات