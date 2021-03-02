لرجيم صحي.. طريقة عمل صدور الدجاج

في حالة اتباعك نظام رجيم صحي للحصول على وزن مثالي، نقدم لك طريقة عمل صدور الدجاج بوصفة سهلة ومقادير بسيطة للحصول على الوزن المثالي بكل سهولة، اتبعي الخطوات التالية واحصلي على صدور دجاج لذيذة وشهية:





المقادير

- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 500 غراماً (2 صدر)

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- إكليل الجبل : ملعقة صغيرة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وادهني صينية فرن بالزيت النباتي.

في وعاء، ضعي الدجاج ثمّ أضيفي عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون، إكليل الجبل، الملح والفلفل الأسود، وقلّبي المكونات حتى تتداخل.

ضعي صدري الدجاج على صينية الفرن، وأدخليها إلى الفرن لـ60 دقيقة، واحرصي على تقليبها عند مرور نصف وقت الطبخ.

قدّمي الطبق ساخناً.