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8 قرارات جديدة من الرئيس السيسي بشأن تسجيل بالشهر العقاري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة قرارات مهمة بشأن تسجيل بالشهر العقاري، ومنها تأجيل بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس بشأن قانون الشهر العقاري:

تأجيل تعديل قانون لمدة عامين:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

حوار مجتمعي:

و أكد الرئيس السيسي أن هدف من تأجيل تطبيق القانون هو إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

تحصيل قيمة ثابتة عند التسجيل:

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك.

القيمة حسب نوع الملكية:

أشار الرئيس السيسي الي أن القيمة تحدد حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

تشجيع المواطنين علي التسجيل:

فيما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الرئيس السيسي وجه بفترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري.

العقود قديمة لا تحصل لـ2.5%:

وأضاف وزير العدل أن العقود القديمة لن تحصل الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية ولكن سيحصل مبلغ مقطوع ثابت مخفض.

العقود الجديدة يطبق عليها لـ 2.5%:


واستكمل المستشار عمر مروان، وزير العدل أن عقود الجديدة ستطبق عليها نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية.

الحكومة تحدد المبلغ المقطوع الثابت

ولفت وزير العدل، الي أن الحكومة ستعقد اجتماعا لتحديد المبلغ المقطوع الثابت المخفض للتسجيل في الشهر العقاري.

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