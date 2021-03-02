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حضري كريمة تزيين الكيك × 4 خطوات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
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بعد إعداد صينية الكيك تودين تزيينها بالكريمة أو الشيكولاته أو الفواكه للحصول على شكل جذاب وطعم شهي، وفي السطور التالية ننشر لك مقادير وطريقة تحضير كريمة تزيين الكيك اتبعيها للحصول على المذاق الحلو:

المقادير
- الزبدة : 6 ملاعق كبيرة (طرية)
- سكر البودرة : كوبان وثلث الكوب
- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب
- حليب : ثلث كوب (سائل)
- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
- في وعاء اخلطي بواسطة الخفاقة الزبدة على سرعة متوسطة حتى تصبح كريمية القوام.
- أضيفي السكر البودرة والكاكاو و اخلطي حتى تتمازج المكونات.
- خففي سرعة الخفاقة وأضيفي الفانيلا والملح مع الخفق.
- استخدام المزيج فوراً لتزيين الكيك أو حفظه في وعاء محكم في الثلاجة لحين الاستخدام.

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