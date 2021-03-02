'الإعلاميين' تنعى محمود الشيمي كبير مذيعي قناة القاهرة

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي محمود الشيمي كبير مذيعي قناة القاهرة، الذي وافتة المنية اليوم.





وقال "سعدة" في بيان له، إن الإعلامي محمود الشيمي كان دمث الخلق، ويحظي باحترام وتقدير من الجميع، وكان نقابيًا نشطًا، يسعى دائمًا إلى خدمة الزملاء أعضاء النقابة.





وأضاف "سعدة" أن الإعلامي محمود الشيمي بدأ حياته مذيعًا بإذاعة الصعيد، ثم التحق بقناة الصعيد، ثم قناة القاهرة، حتى وصل لدرجة كبير مذيعين.



