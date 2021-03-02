أفغانستان تؤيد بيان المملكة حول تقرير الكونجرس عن خاشقجي





أعربت جمهورية أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية، الذي تَضَمّن رفضًا لما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به.

ورحّبت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان لها، بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال جمال خاشقجي على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية؛ مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم مرتكبي الجريمة للقانون، وتحقيق العدالة بهذا الخصوص، وقالت: إننا نقدر ونثمّن تلك الجهود وندعمها.