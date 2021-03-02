"الوقاية من السرطان".. ما لا تعرفه عن فوائد النعناع الأخضر

يمكن استخدام النعناع الأخضر بأكثر من طريقة ويمكن وضعه على السلطة أو الشاي أو البشرة فله فوائد عديدة وصحية، ومن جهتهم نصحوا أطباء التغذية الأشخاص بضرورة تناوله لما له من فوائد عديدة ومنها:





حماية الجهاز الهضمي:

النعناع الأخضر يساعد على علاج مشكلات القولون العصبي المختلفة. كما أنه يعمل على تقليل الأعراض المصاحبة لمشاكل القولون والتخلص من المغص والتقلصات التي تصيب المعدة، كما يقلل من نسبة الحموضة التي يشعر بها الإنسان.





النعناع للجهاز التنفسي:

الشعور بالإنتعاش الذي يسببه النعناع الأخضر، يأتي من قيامه بالتقليل من الاحتقان الذي يصيب القصبات الهوائية والأنف والرئتين. كما أنه يساهم في علاج الإنفلونزا والبرد التي يشعر بها الإنسان. ويُقلل من السعال ويطرد البلغم بشكل كبير.





يقي من السرطان:

يحتوي النعناع الأخضر على نسبة عالية من الإنزيمات، الأمر الذي يساعد بالوقاية من أمراض السرطان، وخاصة سرطان البروستاتا والرئة والجلد.





التقليل من ضغط الدم المرتفع وتعزيز المناعة:

النعناع الأخضر يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في الحفاظ على نسبة السوائل بالجسم، وكما أنه يعمل على تنظيم معدلات النبض. ولأنه يحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للجسم، مثل الكالسيوم والفسفور ويفيتامين سي وفيتامين د وفيتامين ب المركب، فإنه يساهم بتعزيز الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض والالتهابات التي تصيب الجسم.