تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يواجه الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس 11 مارس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.









وستقام المباراة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد تعادل الزمالك مع منافسه وادي دجلة بالأمس، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام.









وسيواجه فريق الزمالك، منافسه الترجي التونسي، يوم السبت 6 مارس في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة سيراميكا كليوباترا.



