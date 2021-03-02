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أول تعليق من زوج الفنانة أحلام الجريتلي بعد وفاتها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الدكتور شيرين حسين زوج الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي رسالة شكر لكل من حرص على مواساته بعد رحيل زوجته، وقام بنعيها بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر الدكتور شيرين حسين صورة لزوجته الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، وعلق عليها قائلاً :"شكرًا لكم جميعًا علي العزاء والمواساة، أشكركم لكل حروف المحبة واتصالكم وحضوركم معي".

وتابع شيرين حسين قائلاً :"عبراتي تسبقني، رحلت حبيبتي أحلام الجريتلي، غادرت دنيانا الفانية وتركتني، قدر الله وما شاء فعل، اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرًا".

وأضاف شيرين حسين:"حين تلاقينا اعطتني دون حساب تلك كانت خصلتها مع كل الناس، أطالع في وجوهكم جميعًا محبة أحلام لكم ومنكم، أشكركم".

واختتم شيرين حسين كلامه قائلاً:" ادعوا لها بحسن الجزاء من العلي القدير بما قدمته من خير وإبداع في تواضع ودون افتخار وبحب لكم وللوطن، حبيبتي أحلام نلتقي علي خير، أحبك ".

ورحلت الفنانة أحلام الجريتلي عن عالمنا يوم الأحد 28 فبراير عن عمر ناهز الـ73 عامًا عقب إصابتها بأزمة قلبية، وقبل وفاتها قامت بتصوير بعض مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، إدوارد، نجلاء بدر، مي عمر، أمير كرارة، فردوس عبد الحميد، دياب، أحمد مالك، أحمد فهيم، أحمد داش، محمد مهران.

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