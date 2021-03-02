كيكة الخلاط اللذيذة.. المقادير وطريقة التحضير

إليك طريقة تحضير كيكة الخلاط، فكل ست بيت تبحث عن وصفة سهلة لتحضير الكيكة في المنزل لافراد اسرتك بتكاليف قليلة وطريقة سريعة، ومن هنا اتبعي المقادير وطريقة التحضير للحصول على المطلوب:





المقادير

- للتزيين :

الرمان : ربع كوب

الشوكولاتة البيضاء : ربع كوب (مجروشة)

- لدهن القالب :

دقيق : حسب الحاجة (متعدد الاستخدامات)

الزبدة : حسب الحاجة

- سكر : 3 اكواب

- حليب : 2 كوب (سائل)

- الزيت النباتي : كوب

- البيض : 4 حبات

- خلاصة الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- دقيق : 4 اكواب (متعدد الاستخدامات)

- الكاكاو : كوب ونصف

- بيكنج بودر : 4 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : 2 كوب

طريقة التحضير

‏حمّي الفرن على حرارة ‏‎180‎ ‏ درجة، وادهني قالب كيك بالزبدة وانثري داخله القليل من الدقيق.‏

‏في الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب، السكر، الزيت، البيض وخلاصة الفانيليا، واخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج ‏ناعم.‏

‏أضيفي الدقيق، الكاكاو، البايكنغ باودر، البايكنغ صودا والملح، واخلطي المزيج من جديد حتى تحصلي على عجينة ناعمة.‏

‏اسكبي العجينة في قالب الكيك، واخبزي الكيك لساعة، وعندما ينضج، أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد لـ10 دقائق.‏

‏عندما يبرد الكيك، اقلبيه في طبق التقديم وزيني وجهه بحبات الرمان والشوكولاتة البيضاء المجروشة، أو بحسب الرغبة.