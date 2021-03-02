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الكشف الطبي على 1904 من المنتفعات ضمن قافلة تنظيم الأسرة لمبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وجهت مديرية الصحة بالقليوبية، قافلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذلك إلى قرى "الأحراز، الشوبك، كفر شبين"، والتابعة لإدارة شبين القناطر الصحية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة، وجرى تقديم الخدمة عن طريق العيادات الثابتة والعيادات المتحركة ل 1904 من المنتفعات.

وقالت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، إن القوافل انطلقت اليوم، وتستهدف قرى "الأحراز، والشوبك، وكفر شبين بإدارة شبين القناطر" وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأشارت عمران إلى أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات فى الفئة العمرية من 15- 49 عاما.

واضافت أن القوافل تتضمن أيضا توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار، ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالاضافة الى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.

وتأتي الخطوة برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

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