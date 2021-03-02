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جوارديولا يحذير لاعبي مانشستر سيتي من التخاذل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
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حذر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، لاعبي فريقه من التخاذل والشعور بالرضا عن النفس، وسيستبعد أي لاعب من التشكيلة، يعتقد أن الصراع على لقب الدوري قد انتهى.


وفاز السيتي في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات، ويتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، ويملك 62 نقطة من 26 مباراة.


ولم يخسر السيتي في آخر 27 مباراة، وسيعادل أطول مسيرة للنادي دون هزيمة، إذا تجنب التعثر أمام وولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 12 في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.


ورغم تألق السيتي، يشعر غوارديولا أن المجال يبقى مفتوحاً أمام التحسن والتطور.


وقال غوارديولا: "نحن نفوز ونحقق النتائج، لكن يجب أن أطالب اللاعبين بالمزيد، وأبلغهم بأن بوسعهم اللعب بشكل أفضل، إذا شعرت أن أي شخص يعتقد أن المهمة قد انتهت، أو شعر بمدى قوته، فهذا الشخص لن يلعب".


وأضاف: "حامل اللقب هو ليفربول وليس نحن، حتى نحقق ذلك فإننا لا نزال نحتاج إلى الفوز في ثماني أو تسع أو عشر مباريات، وهذا رقم كبير من المباريات".

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