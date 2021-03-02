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صلاح المتصدر.. ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:38 م
علي ماهر حلمي
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يحتل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول صدارة قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 26 جولة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- محمد صلاح 17 هدف
2- برونو فرنانديز 15 هدف
3- هاري كين 14 هدف
4- سون هيونج مين 13 هدف
5- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف
6- باتريك بامفورد 13 هدف
7- جيمي فاردي 12 هدف
8 – إلكاي جوندوجان 11 أهداف
9- أولي واتكينيز 10 أهداف
10- كاليوم ويلسون 10 أهداف
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