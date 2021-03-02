القضاء الإداري ترفض طعن هشام عبد الحميد على قرار شطبه من نقابة المهن التمثيلية



قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من قبل هشام عبد الحميد على قرار شطبه من نقابة المهن التمثيلية.



صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم، وبعضوية المستشارين رأفت محمد عبد الحمدي، وأحمد جلال زكي وخالد إيهاب سرحان، وسكرتارية أحمد عبد النبي أحمد.



وكانت نقابة المهن التمثيلية قررت شطب وإلغاء عضوية الفنان هشام عبد الحميد لمخالفته الشروط واللوائح المنظمة لممارسة مهنة التمثيل، وعدم تجديد عضويتهم خلال عام، وعدم ممارسة المهنة أو سداد الاشتراكات.