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أبرزها صرف المخصصات وتجديد النادي.. 6 خدمات مهمة قدمها النقيب العام لمحامي حلوان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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التقي رجائي عطية نقيب المحامين، جمال الشخيبي، نقيب محامي حلوان، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية.

ورحب النقيب العام بالنقيب الفرعي وأعضاء المجلس المنتخب، وهنأهم جميعًا بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.

وأوضح نقيب المحامين أن المحاماة لم تَعُد كما كانت في سابق عهدها، فقد أصبحت تعاني الآن من متاعب ثقال، وأنه يبذل قصارى جهده لجبر الأضرار والمظالم، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تكاتف لنهضة المحاماة، مشيرًا إلى أن هناك مراعاة في التجديد والتطوير الخاص بالنقابات الفرعية، وجميع الطلبات التي تقدم من أي نقابة فرعية تكون محل دراسة، وهناك استجابة فورية لكل طلب عاجل فيه خدمة للسادة المحامين.

فيما أعرب النقيب والمجلس الفرعي عن خالص شكرهم وتقديرهم للأستاذ النقيب العام، وأكدوا كامل دعمهم ومساندتهم لما يقدمه للمحاماة والمحامين، وهدفهم جميعًا مصلحة المحاماة والمحامين.

وتقدم مجلس النقابة الفرعية بطلباته والتي تمثلت في؛ صرف المخصصات للوفاء بالتزامات النقابة الفرعية، وتجديد النادي ليكون لائقًا بالسادة محامي حلوان، وتخصيص أتوبيس لخدمة محامي الفرعية لسهولة تنقلهم بين حلوان والمعادي والتجمع الخامس، وتسليم الأثاث الخاص بالنقابة، وإمدادها بمجموعة من أرواب المحاماة، ومكينة تصوير مستندات.

بدوره وافق نقيب المحامين على صرف دفعة من مخصصات الفرعية لتمكين المجلس الفرعي من آداء مهامه الخدمية تجاه الجمعية العمومية للمحامين بحلوان، كما وافق سيادته أيضًا على تخصيص أتوبيس لخدمة محامي الفرعية، إضافة إلى تسليم الأثاث الخاص بالنقابة الفرعية، ووجه المجلس الفرعي بعمل مقايسة شاملة لتكاليف تجديد نادي محامي حلوان، وعرضها على النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة تسعى وتستهدف عمل مكتبات حقيقية لتهيئة الظروف لجميع المحامين في ممارسة المحاماة، وأن البداية ستكون من المحاكم الابتدائية، وسيعتمد تنظيم إنشاء وتجهيز المكتبات، على خطوات متتالية تبدأ بتخصيص المكان، وأمين العهدة، ومنع الإعارة الخارجية، وتعتمد مصادر جديدة مثل تزويد قاعدة كتب الـ ( pdf )، والاستعانة بمكتبات المحامين الكبار، وبذلك تكون البداية خطوة صحيحة.

كما وافق نقيب المحامين على إمداد نقابة حلوان الفرعية بماكينة تصوير مستندات، وصرف مجموعة من أرواب المحاماة من أول دفعة تصل إلى النقابة العامة، متمنيًا للمجلس الفرعي دوام التوفيق والسداد فيما يسعون إليه من خدمات للسادة محامي الفرعية.

كما أهدى النقيب العام، مجلس النقابة الفرعية، نسخة من مجلدات (من حصاد المحاماة)، والتي تضم مجموعة من الطعون في مسيرة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية.

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