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دعمت الوضع الإنساني.. الإمارات تكتب تاريخ بأحرف من نور في اليمن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:53 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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عملت دولة الإمارات، على تقديم يد العون للشعب اليمني في كل المحافل والمجالات، ووصل حد المساعدات نحو 6 مليارات دولار منذ العام 2015.

 

وفي دعم اليمن الشقيق، تكتب دولة الإمارات العربية المتحدة، تاريخ بأحرف من نور في المحنة التي تسببت فيها مليشيات الحوثي الموالية لإيران

 

كما قدمت دولة الإمارات، 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني وسيساعد هذا الدعم في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويأتي ذلك استمرارًا لالتزام دولة الإمارات الطويل تجاه الشعب اليمني.

 

وكانت دولة الإمارات، أعلنت أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.

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اليمن المساعدات الإنسانية الإمارات

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