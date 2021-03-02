"دعارة أونلاين".. مباحث الآداب تضبط قواد الجيزة وبصحبته فتاة ليل

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن إستعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، وبصحبته ربة منزل، مقيمة بالقاهرة.





وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.





وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.