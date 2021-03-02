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فضل شاكر يتصدر"يوتيوب" بأغنيته الجديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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فضل شاكر يتصدريوتيوب بأغنيته الجديدة
احتل المطرب فضل شاكر، المركز الرايع بقائمة الأغاني الأكثر استماعًأ عبر قناته الرسمية بموقع نشر الفيديوهات الشهير " يويتوب".، وذلك بأغنيته الجديدة"لسه الحالة متسرش"، كما تقترب نسبة مشاهدتها من المليون الأول على نفس الموقع.

أغنية "لسه الحالة ماتسرش" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع صالح موسى.

وتقول كلمات الأغنية
"ولسه الحالة ماتسُرش.. ولسه الروح بتستناك
مافيش شيء فيا ماتضرش.. وراحت كل حاجة معاك
نسيت الضحكة من يومها.. نايم صاحي بحلم بيك
حياتي البُعد أزمها.. مفتاح الأمل ف ايديك
ماتقتلنيش وعيّشني.. مافيش غيرك بيوحشني
حرام قلبك يهَمشني.. يهمل حالي مهما يبان
بجد هموت وترجعلي.. عليا أنا جِنّ وإسمعلي
وبص لحاجة تشفعلي.. حاول تدي فرصة كمان
هعيش العمر بستنی.. ومهما هیجری مش هنساك
مافيش غيرك خطف قلبي.. ماطمنتش إلا معاك
عيون الناس بقت واحده.. وماتشدتش غير لعينيك
عملت لقلبي ۱۰۰ عُقدة.. كل حياتي واقفة عليك

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