شراكة بين "واحات السيليكون" و "مكانك" لتطبيق مفهوم مساحات العمل المشتركة









في ظل تنامي الإقبال عالميا على تبني مفهوم مساحات العمل المشتركة " Co-Working spaces " وإنطلاقا من حرصها على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الإستراتيجية التي أقرتها الدولة المصرية ، وقعت شركة واحات السيليكون مذكرة تفاهم مع شركة مكانك لحلول وإستشارات الأعمال الرائدة في مجال تشغيل وإدارة المساحات الإدارية والمكتبية بهدف توفير مساحات عمل تدار بشكل إحترافي ومرن يناسب مختلف الإحتياجات والموارد .





وتتضمن المذكرة الإتفاق على إطلاق مركز لريادة الأعمال بالمناطق التكنولوجية مع بداية أكتوبر المقبل في محافظات بني سويف وبرج العرب والسادات وأسيوط على التوالي بحيث يكون المشروع نواة لبناء مجتمع ريادي محفز للشركات الناشئة في جميع محافظات مصر.





ومن جانبه ، رحب محب ذكي مدير عام شركة مكانك بالتوقيع مشيدا بالدور الذي تلعبه المناطق التكنولوجية في دعم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورواد الأعمال في مختلف المحافظات المصرية ، مشيرا إلى أن التوسع في تطبيق مفهوم مساحات العمل المشتركة عبر هذه المناطق التي تتميز ببنيتها التحتية المتطورة سيعطي دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ويقلل الأعباء الإقتصادية التي تواجهها خاصة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد " COVID-19 " .





وتدير شركة واحات السيليكون وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في انشاء وإدارة وتشغيل مناطق العلوم والتكنولوجيا تأسست عام 2016 أربع مناطق تكنولوجية في برج العرب ، السادات ، أسيوط وبني سويف بينما تعمل شركة "مكانك" وهي شركة مصرية رائدة في تشغيل وإدارة المساحات الإدارية والمكتبية على إدارة مساحات عمل مشتركة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.



