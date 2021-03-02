رئيس جامعة بني سويف لـ"هيئة تدريس علوم": مقترحاتكم على رأس أولوياتي



قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، لاعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، إنه على أتم استعداد لسماع المقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ليتم دراستها باعتبارها على رأس أولوياته، مضيفًا أن الجامعة تسعى دائما لتطوير منظومة التعليم.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، بأعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بالكلية، بحضور وكلاء الكلية والدكتورة حنان سليمان الاستاذ بالكلية والعميد السابق عضو مجلس الشيوخ ـ بحسب بيان للمركز الإعلامي بالجامعة.



هيئة التدريس



وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن الهدف من اللقاء هو مناقشة القضايا التي تهم أعضاء هيئة التدريس والعمل على توفير أفضل أجواء للعملية التعليمية، مشيرًا إلى إدارة الجامعة على أتم استعداد لسماع المقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ليتم دراستها باعتبارها على رأس أولوياته، مضيفًا أن الجامعة تسعى دائما لتطوير منظومة التعليم.

