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إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم مساء الاثنين أصابة أحد أعضاء طاقم الفريق الأول بفيروس كورونا ودخوله العزل.

وذكر النادي في بيان :"النادي في تواصل مع السلطات الصحية المختصة من أجل تحديد التطبيق الفعال للبروتوكولات التي تسمح بخوض التدريبات والأنشطة الجماعية للفريق".

ويلتقي فريق يوفنتوس مع ضيفه سبيزيا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وكان من المرجح أن يتم إعادة جدولة اللقاء الذي يجمع بين لاتسيو وتورينو اليوم أيضا بعد أن فرض مسؤولو الصحة خضوع فريق تورينو للعزل المنزلي حتى منتصف ليل اليوم، عقب تفشي فيروس كورونا الاسبوع الماضي.

ونقلت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم مباراة تورينو أمام ساسولو، التي كان مقررا إقامتها في عطلة نهاية الاسبوع الماضية لتقام يوم 17 مارس، ولكنها حتى الآن لم تحسم موقف مباراة لاتسيو.

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