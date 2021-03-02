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عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بشرى سارة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد إشبيلية يوم غدًا الأربعاء لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال برنامج الشرينجيتو أن بيدري لاعب وسط البلوجرانا قد شارك بالفعل في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية للغاية الأمر الذي يجعله جاهزاً لمواجهة الغد.

وكان بيدري قد تعرض لإصابة قوية في مباراة إشبيلية بالليجا والتي إنتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل لا شيء ولم يستطع إكمال المواجهة وخرج من الملعب في الدقيقة السبعين.

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كأس ملك إسبانيا برشلونة إشبيلية

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