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عماد الدين حسين: تأجيل قانون الشهر العقاري قرار صائب من "السيسي" لنزع فتيل الأزمة (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن الحكومة أخطأت عندما تعاملت مع موضوع على أنه موضوع فني ورسوم قديمة يتم تحصيلها، وليس موضوع سياسي واقتصادي واجتماعي خطير؛ لكونه يمس كل مواطن مصري.

ووجه "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته لنبض الشارع المصري، ووجه بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين على الأقل، وأن يكون هناك ضريبة مقطوعة ومخفضة لتسجيل العقارات، وعدم ربط التسجيل بتوصيل المرافق والخدمات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن الرئيس السيسي، بالأمس، أصدر قرار سياسي مهم وصائب لنزع فتيل أزمة مجتمعية خطيرة.

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