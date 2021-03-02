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خلال 24 ساعة.. 5 قرارت جديدة من الرئيس السيسي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نشرت الجريدة الرسمية عدة قرارات مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، ومنها الموافقة تعديل أحكام قانون المرور

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس السيسى

البحث عن الغاز بمنطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى الموافقة على القانون رقم 146 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ابوك برودكشن. بي. في. وشركة بي بي اكسبلويشن دلنا ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل.

البحث عن الغاز منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط:

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 156 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة نوبل انيرجي ايجيبت ١ بي. في. وشركة ثروة للبترول اي. ايه. اي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط.

تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية:

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 80 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية.

بتشكيل مجلس ادارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية:

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 81 لسنة 2021 بتشكيل مجلس ادارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.

تعديل أحكام قانون المرور

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعدما وافق عليه مجلس النواب.

وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور، وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية،  بما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

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